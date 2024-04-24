طريقة لفصل الملح عن السكر في المنزل.. بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع ربات المنزل في مشكلة اختلاط السكر بالملح في بعض الأحيان عن طريق الخطأ، مما يجعلها تفكر في كيفية فصل الملح عن السكر، إذ أنهما يتشاركان في نفس الخصائص ليصبح فصلهما أمرا صعبا، ولكن ما لا تعرفه أن هناك حلا بسيطا لإنهاء هذه المشكلة سنقدمها لكم خلال السطور التالية.

كيف يتم الفصل بين الملح والسكر؟

بحسب موقع «ويكي هو»، فإن هذه الطرق تبقى على مكون دون الآخر وقد تنجح في الكثير من الأحيان عند القيام بالخطوات التالية:

عملية الترشيح ستساعدك في فصل مكونات الخليط عن طريق استخدام ورق الترشيح الذي يجعل الملح مترسبًا على سطح ورقة باعتباره المادة الخشنة، وسيذوب السكر وينزل إلى الأسفل.

للتخلص من الملح وبقاء السكر

استخدام منخل الطعام الاستغناء على حبيبات السكر الخشنة وتصفية مكون الملح من خلال مصفاة ناعمة جدًا، وتبقى مكون الملح وتذيب السكر، وتسمى هذه الطريقة بالغربلة.

طريقة أخرى لفصل الملح عن السكر والماء

إذا كان الخليط المكون من الملح والسكر سائلًا مع الماء، يتم عملية التبخير وتستخدم هذه العملية عن طريق غلي المواد في إناء لفصل المواد الصلبة الذائبة في الماء، إذ يتبخر الماء وتبقى الأجسام الصلبة في الإناء.