الامارات | "مهرجان ليوا" يتسلم 2.5 طن رطب في يومه الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم مهرجان ليوا للرطب في يومه الأول 2.5 طن من الرطب من نحو 60 مزرعة مشاركة في مزاينة الدباس ومسابقة أكبر عذج ضمن مسابقات الدورة الـ 20 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

يضم "مهرجان ليوا للرطب" بدورته العشرين 23 مسابقة موزعة على 11 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات "الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين"، و7 مسابقات للفواكه لفئات "الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار"، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة"، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8 ملايين و300 ألف درهم.

كانت لجنة تحكيم مزاينة الرطب قد تسلمت مشاركات مسابقتي "رطب الدباس" و"أكبر عذج" ضمن مسابقات اليوم الأول، وستعلن نتائج منافسات "الدباس" مساء غد عقب تقييم اللجنة للرطب في موقع المزاينة، وزيارة المزارع المتنافسة للتأكد من استيفائها الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة لمسابقة مزاينة رطب الدباس بقيمة تبلغ 446 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم والمركز الثاني 75 ألف درهم والمركز الثالث 40 ألف درهم، فيما خصصت 15جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة تبلغ 234 ألف درهم.

ويتسلم المهرجان غداً ضمن مسابقات الفاكهة، مشاركات مسابقة المانجو ضمن فئتي المحلي والمنوع التي خصصت لها عشر جوائز لكل فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم.

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات التي خصصت لزواره مثل المسابقات اليومية للمسرح الرئيسي، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة، وعربات الطعام المتنقلة، وقرية الطفل، والمسابقات الشعبية المتنوعة.