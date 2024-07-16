5 أشياء في حياتك احذر مشاركتها مع الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وفقًا لعلم النفس، هناك جوانب من حياتنا يجب أن نحتفظ بها لأنفسنا، فمشاركة الكثير من المعلومات تُعرضنا لخطر سوء الفهم أو الاستغلال.

وإليك 5 أشياء ينصح بعدم مشاركتها مع الآخرين، وفقا لموقع " HackSpirit".

الأهداف الشخصية

إن تحديد الأهداف خطوة أساسية في رحلة أي شخص، سواء كانت تتعلق بالمسار المهني أو العلاقات أو التطور الشخصي. ويرجح علم النفس أن الاحتفاظ بهذه الأهداف سرًّا يزيد من فرص تحقيقها.

فمشاركة الأهداف تُشعرك بالإنجاز الوهمي مع تلقي الثناء من الآخرين، ما يقلل من دافعيتك الحقيقية للسعي وراءها.

الاستياء من الماضي

مشاركة مشاعر الاستياء مع الآخرين تُبقيك أسيرا لتلك المشاعر السلبية، بينما يفضل التركيز على معالجة جراح الماضي والتسامح مع نفسك ومع الآخرين.

أعمال الخير والبر

إن مساعدة الآخرين من الأعمال النبيلة التي تُثري النفس، لكن نشرها قد يُفقدها قيمتها الحقيقية.

فالمساعدة الحقيقية تُقدم بإخلاص دون توقع مقابل أو رغبة في الثناء.

المشكلات الأسرية

تواجه كل عائلة تحدياتها الخاصة، ومناقشتها مع أشخاص خارج العائلة يؤدي إلى سوء فهم أو نصائح غير مرغوب فيها.

الوضع المالي

في حال كان الشخص يتمتع بحالة مالية جيدة، تؤدي مشاركته لهذه المعلومات إلى شعور الآخرين بالحسد أو خلق توقعات غير واقعية عنه.

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