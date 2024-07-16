احذر هذه الفاكهة.. الإفراط في تناولها يصيبك بالإسهال وزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العنب من الفواكه الصيفية المنتشرة في الأسواق، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن الإفراط في تناوله قد يكون خطرا على بعض الفئات، بحسب ما كشف موقعي "clevelandclinic" و"stylecraze".

فوائد العنب:

-الوقاية من السرطان.

-تقوية جهاز المناعة.

-خفض ضغط الدم.

-الحماية من أمراض القلب

-الوقاية من مرض السكري.

-تقليل نسبة الكولسترول المرتفعة.

-صحة العظام.

-صحة الدماغ.

-تحسين النوم.

-يبطئ الشيخوخة.

الفئات الممنوعة من الإفراط في العنب:

-الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي.

-مرضى الكلى.

-الذين يعانون من الإسهال.

-مرضى الحساسية.

-الأطفال.

-الحوامل.

-الرغبين في إنقاص الوزن.