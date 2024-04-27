تراند اليوم : بالفيديو: طبيب ينصح بتناول ثلاث مكونات غذائية عند إصابتك بالتسمم من مطعم

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب في مقطع فيديو عن 3 مكونات مفيدة في حالات التسمم من المطاعم.

وقال الطبيب في الفيديو :تحت الغطاء هذا ثلاث مكونات إذا لا سمح الله تسممت من مطعم او بطنك قام يعورك أو أكلت أكل ما يناسب جهازك الهضمي هذه الثلاث يسوون إعادة ضبط المصنع لجهازك الهضمي ومعدتك .

وأضاف: المكونات هي عنب وتفاح ويوسفندي ، تأكلهم ومو لازم كميات كبيرة تأكل كميات معتدلة مثل هذه بالطبق أو أقل .

واستطرد: الفواكة هذي راح تمدك بالسوائل ومضادات الأكسدة والألياف ، هذول دورهم شيء واحد بس يسوون إعادة ضبط لمعدتك وجهازك الهضمي.