السعودية | محافظ حفر الباطن يدشن حملة “الدين يسر” و المصلى المتنقل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، في مكتبه أمس الثلاثاء حملة “الدين يسر” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينفذها فرعها في المحافظة، بحضور مدير فرع الرئاسة بالمحافظة الشيخ عبدالله مهاوش الشمري.

كما دشّن سمو محافظ حفر الباطن المصلى المتنقل الأول من نوعه بالمحافظة، الذي يحتوي على مجموعة تجهيزات تقنية حديثة من شاشات عرض ووسائل بصرية مصاحبة تسهم في إيصال رسالة الهيئة التوعوية وتحقيق أهدافها.

ونوه سموه بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية الإرشاد، مؤكداً أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع وتعزيز الوسطية والاعتدال التي حث عليها ديننا الإسلامي.