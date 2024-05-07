الأمطار تعيد الحياة إلى مزارع وبساتين عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية الحياة إلى المزارع والحقول والبساتين المنتشرة في جميع محافظات المنطقة، حيث تحولت معها إلى مسطحات خضراء على امتداد سهولها وجبالها، تزامن ذلك مع ارتفاع كمية المحاصيل الزراعية، وخاصة مزارع حبوب الذرة والقمح والشعير، وبساتين الفواكه الموسمية المتنوعة، وحقول الخضار المشكلة. ويتصدر إنتاج القمح المركز الأول من حيث الانتشار بالنسبة للحبوب وذلك لأهميته الاقتصادية والغذائية لأهالي المنطقة قديما وحديثا، وتحتل الذرة المركز الثاني بين محاصيل الحبوب الغذائية بعد القمح في المنطقة، وتعد الذرة الرفيعة من أهم المحاصيل الزراعية في فصل الصيف, كونها تتكيف مع الحرارة المرتفعة خلال مراحل النمو، وقديما كانت تعَد غذاء جيدا للأهالي، وهناك أنواع أخرى من الذرة، وهي الذرة الصفراء وتنتج بكميات أقل وتستخدم كغذاء للحيوان، وتزرع أيضا الذرة الشامية.

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