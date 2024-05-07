شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 20 قضية استغلال وظيفي واعتداء على المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 20 قضية جنائية تتعلق بالاستغلال الوظيفي والاستيلاء على المال العام، خلال الفترة الماضية، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم «تم إيقافه» مقابل إيداع 7.3 ملايين ريال دون التحقق من سلامة مصدرها. القضية الثانية: إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة «مقدر شجاج» في إحدى المناطق لتزوير تقرير طبي بطريقة غير نظامية للحصول على تعويض 687 ألف ريال. القضية الثالثة: إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري لا يحمل تصنيفا. القضية الرابعة: إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور حصل على 387 ألف ريال مقابل تعديل مخالفات. القضية الخامسة: القبض خبير معين من المحكمة التجارية لحظة استلامه مبلغ 65 ألف ريال مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة. القضية السادسة: إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية لحصوله على 100 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية. القضية السابعة: إيقاف مقيم عرض 55 ألف ريال على أحد رجال الأمن مقابل إخلاء سبيله بعد القبض عليه في قضية مخدرات. القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لإجباره مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية. القضية التاسعة: القبض على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ 30 ألف ريال مقابل عدم إزالة مبان مخالفة لأنظمة البلدية. القضية العاشرة: القبض على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما رشوة لإلغاء فاتورة. القضية الحادية عشرة: إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 34 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات . القضية الثانية عشرة: القبض على ضابط جوازات لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة. القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية حصل على 100 ألف على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة. القضية الرابعة عشرة: القبض على مقيم لحظة استلامه 14 ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة عشرة: القبض على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ 5 آلاف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي. القضية السادسة عشرة: إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على 26 ألف ريال من أحد المحلات التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات. القضية السابعة عشرة: إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق استولى على كمية كبيرة من الأدوية. القضية الثامنة عشرة: إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصولها على أدوية طبية مخدرة بطريقة غير نظامية. القضية التاسعة عشرة: القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال مقابل إصدار تقرير فني. القضية العشرون: إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية لتهريبه 858 قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة 20 قضية استغلال وظيفي واعتداء على المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.