شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليجي للوقاية من الأمراض" يعقد ورشة عمل لخطة طواريء الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عَقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ممثلاً بإدارة طوارىء الصحة العامة، ورشة عمل الخطة الخليجية للتأهب لطوارىء الصحة العامة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية بحضور ومشاركة ممثلي من الدول الأعضاء وخبراء دوليين من عدد من المنظمات الدولية في مجال الصحة العامة.
كما أبرزت الورشة أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج لمواجهة التهديدات الصحية بما في ذلك الكوارث الكيميائية والبيولوجية والطبيعية، بالإضافة إلى ذلك ركزت المناقشات على إستيعاب الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ووضع تصور لخطة عمليات للإستجابة للطوارئ الصحية العامة.
اختتم الإجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج لتحقيق أهداف الصحة العامة.
برنامج الورشةتم خلال ورشة العمل تقديم ومراجعة مسودة خطة التأهب لطوارئ الصحة العامة، كما تم إستعراض العمليات التطويرية للخطة، وقدموا ملاحظاتهم حول الأولويات والإجراءات المقترحة لتحسين وتنفيذ الخطة، وشملت الورشة جلسات متعددة للعمل الجماعي، مما أتاح مناقشة أعمق للقضايا الرئيسية المتعلقة بالخطة وسبل تعزيز قدرتها على دعم الدول الأعضاء في إدارة طوارئ الصحة العامة بكفاءة.
كما أبرزت الورشة أهمية تعزيز التعاون بين دول الخليج لمواجهة التهديدات الصحية بما في ذلك الكوارث الكيميائية والبيولوجية والطبيعية، بالإضافة إلى ذلك ركزت المناقشات على إستيعاب الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ووضع تصور لخطة عمليات للإستجابة للطوارئ الصحية العامة.
اختتم الإجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج لتحقيق أهداف الصحة العامة.