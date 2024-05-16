شكرا لقرائتكم خبر علاج مجاني لـ8 آلاف حالة من المرضى المحتاجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شكلت النساء نسبة 51% من المستفيدين، عالجت منصة شفاء منذ انطلاقها 8000 حالة، بزيادة تقدر بـ 33% بين عامي 2022 - 2023، مما يعكس الجهود الكبيرة في مجال توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين بالمملكة.

وتعد منصة شفاء ـ إحدى مبادرات صندوق الوقف الصحي ـ الذي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ برئاسة وزير الصحة، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة.

وتأسست منصة شفاء مطلع عام 2020م، وتسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والأدوية للمحتاجين، والحالات الطارئة ممن ليس لديهم أهلية علاج، ويتم ذلك من خلال شراكات فاعلة مع أكثر من 70 جمعية صحية في المملكة.

وتقوم منصة شفاء بتقديم الخدمات العلاجية لكل الفئات من النساء والرجال حيث بلغت نسبة علاج النساء 51% وبلغ نسبة علاج الرجال 49%، مما يظهر تغطية واسعة النطاق للخدمات الطبية التي تقدمها المنصة للمحتاجين والمنقطعين بشكل عام.

التوزيع حسب التخصصات:

الدم والأورام.................23%

أمراض الكلى.................22%

أمراض العيون.................16%

علاج الرجال....................49%

علاج النساء.................... 51%

التوزيع حسب المناطق: