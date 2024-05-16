شكرا لقرائتكم خبر زيارات خاصة لتقييم معايير متلازمة الشرايين التاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» برنامج الزيارات الخاص بتقييم معايير تقديم العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة، التي تستهدف عددا من مراكز معالجة أمراض وجراحة القلب في كل مناطق المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» برنامج الزيارات الخاص بتقييم معايير تقديم العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة، التي تستهدف عددا من مراكز معالجة أمراض وجراحة القلب في كل مناطق المملكة. وبدأت الزيارات التقييمية في مايو الحالي، حيث يقوم بالزيارة متخصصون بتقييم معايير مقسمة على 3 أبواب، حيث يركز الباب الأول على المتطلبات الإدارية للخدمة، والتي تشمل توفر القوى العاملة ذات الكفاءة المناسبة للتعامل مع الحالات والامتيازات الممنوحة للأطباء العاملين في التخصص المحدد. الباب الأول: المتطلبات الإدارية للخدمة. الباب الثاني: البنية التحتية للمركز. الباب الثالث: مختبر قسطرة القلب. الباب الثاني:الباب الثالث:

كانت هذه تفاصيل خبر زيارات خاصة لتقييم معايير متلازمة الشرايين التاجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.