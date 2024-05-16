شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة تُشارك في ورشة عمل تعزيز مفهوم ثقافة الحماية من الأذى والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام