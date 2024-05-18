شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف غداً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، غدآ الأحد، حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة للغرفة التجارية في الطائف والمبادرات، الذي يحضره رئيس اتحاد الغرف السعودية وكافة رؤساء الغرف السعودية وعدد من المسئولين ورجال وسيدات الأعمال بالمملكة.
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن الحفل يتضمن تدشين هوية بصرية جديدة للغرفة, وهي تعتبر الشعار الثالث منذ تأسيسها، والذي ننطلق من خلاله إلى تحقيق عدد من أهداف الاستراتيجية, وهي التميز والابتكار ونقل المعرفة والمسؤولية الاجتماعية, لنصل إلى تحقيق التميز المؤسسي والبيئة الاستثمارية, إضافة إلى توقيع الغرفة عددا من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية, إلى جانب اطلاق أعمال اللجان القطاعية لغرفة الطائف, وإعلان خدمات مركز الطائف للتحكيم التجاري بغرفة الطائف, إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات التي ستطلقها الغرفة قريبا.
وقال رئيس غرفة الطائف إنهم في مجلس الإدارة, مع الأمانة العامة بالغرفة, وكافة منسوبيها, عملوا خلال الفترة الماضية على رسم الاستراتيجية, تماشيا مع رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات, وقد وفرت مملكتنا الغالية بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال .
وقدم غازي القثامي شكره وتقديره لكل من عمل أو ساهم أو شارك في رسم واطلاق الاستراتيجية والهوية الجديدة, مؤكدا أن غرفة الطائف أمامها أهداف وخطط واضحة, وستعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الطائف, خاصة فيما يتعلق بقطاع المال والأعمال.
وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن الحفل يتضمن تدشين هوية بصرية جديدة للغرفة, وهي تعتبر الشعار الثالث منذ تأسيسها، والذي ننطلق من خلاله إلى تحقيق عدد من أهداف الاستراتيجية, وهي التميز والابتكار ونقل المعرفة والمسؤولية الاجتماعية, لنصل إلى تحقيق التميز المؤسسي والبيئة الاستثمارية, إضافة إلى توقيع الغرفة عددا من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية, إلى جانب اطلاق أعمال اللجان القطاعية لغرفة الطائف, وإعلان خدمات مركز الطائف للتحكيم التجاري بغرفة الطائف, إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات التي ستطلقها الغرفة قريبا.
اقتصاد الطائفوكشف القثامي عن تكريم رجال خدموا اقتصاد الطائف, منهم رؤساء الغرفة السابقين, وذلك تقديرا وعرفانا من غرفة الطائف.
وقال رئيس غرفة الطائف إنهم في مجلس الإدارة, مع الأمانة العامة بالغرفة, وكافة منسوبيها, عملوا خلال الفترة الماضية على رسم الاستراتيجية, تماشيا مع رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات, وقد وفرت مملكتنا الغالية بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال .
وقدم غازي القثامي شكره وتقديره لكل من عمل أو ساهم أو شارك في رسم واطلاق الاستراتيجية والهوية الجديدة, مؤكدا أن غرفة الطائف أمامها أهداف وخطط واضحة, وستعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الطائف, خاصة فيما يتعلق بقطاع المال والأعمال.