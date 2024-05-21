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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق 3 مسارات تتضمن ابتكار تطبيقات ذكية للرعاية الصحية في الحج، تنظم الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، المنتدى الأول للصحة والأمن في الحج، خلال الفترة من 5 - 10 يونيو، بمكة المكرمة.

ويهدف المنتدى إلى تشجيع وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنسيق جهود الفرق التنفيذية قبل موسم الحج بوقت كاف ورفع جاهزيتها، ويشتمل على هاكاثون ومحاضرات علمية وورش عمل تدريبية.

وتركز مسابقة الهاكاثون الصحي الأمني الرقمي على 3 مسارات رئيسة هي: ابتكار تطبيقات ذكية لإدارة الحشود والرعاية الصحية، وتصميم نماذج للبنية التحتية تدعم الصحة والسلامة لرجل الأمن والحاج، وتطوير أنظمة ذكية للكشف المبكر عن الأمراض والاستجابة للأوبئة، وسيتم تكريم الفائزين خلال المنتدى.