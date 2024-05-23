%13 من الموظفين بالمملكة من ذوي الإعاقة

ارتفعت نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة إلى 13.8% علمًا أن نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمملكة تشكل 7.1% من إجمالي سكان المملكة البالغ 37.240.873 نسمة.

وكانت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة قد أعلنت نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاع نسبة العاملين من ذوي الإعاقة متجاوزة العدد المستهدف والمحدد بنسبة 12.6% حيث عملت على تدريب أكثر من 4170 من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وعملت على توظيف أكثر من 1440 من هذه الفئة ضمن مشروع تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة التابع لمبادرة برامج العمل.

ــــــــــــــــــ متقاعدون ومتطوعون

وبحسب تقرير هيئة الإحصاء بلغت نسبة العاطلين ممن سبق لهم العمل من ذوي الإعاقة 3.0%، فيما سجلت نسبة المتفرغين منهم لأعمال المنزل 15.8%، ووصل عدد المتقاعدين من العمل 19.6% فيما يشتغل 0.3%؜ منهم دون أجر، ووصلت نسبة المشاركين في أعمال تطوعية 0.2%

ــــــــــــــــــ أدوات مساندة

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن هنالك نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة ممن هم بحاجة لأدوات مساندة تدعمهم اجتماعيًا وعمليًا، وبلغت نسبة المعاقين 58% من إجمالي العينة المستهدفة، حيث تم اختيار عينة مكونة من 29920 أسرة سعودية من تعداد 2022 لعمل مسح الإعاقة ورصد النتائج لعام 2023، وجاء في التوزيع النسبي للأفراد ممن هم بحاجة لأدوات مساندة أن 37.6%؜ منهم بحاجة لنظارات، و27.7% بحاجة لكرسي متحرك، و10.7%؜ سماعة طبية، فيما يحتاج 6.2%؜ إلى جهاز كمبيوتر.

وكانت المادة العاشرة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد نصت على تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، موائمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

Asf:

نسبة الموظفين من ذوي الإعاقة=13.8%

نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمملكة= 7.1%

النسبة المستهدفة لتوظيف ذوي الإعاقة= 12.6%

الأشخاص الذين تم تدريبهم من ذوي الإعاقة= 4170

الأشخاص الذين تم توظيفهم= 1440

نسبة العاطلين ممن سبق لهم العمل من ذوي الإعاقة= 3.0%

نسبة المتفرغين منهم لأعمال المنزل= 15.8%

عدد المتقاعدين من العمل= 19.6%

يشتغل دون أجر= 0.3%؜

المشاركون في أعمال تطوعية= 0.2%

بحاجة لأدوات مساندة = 37.6%؜

بحاجة لنظارات= 27.7%

بحاجة لكرسي متحرك= 10.7%؜