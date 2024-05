شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث الأجهزة.. منظومة صحية متكاملة تستقبل الحجاج بمنفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

خدمات صحية للحجاج

مركز المراقبة الصحي

الدمام - شريف احمد - يقدّم تجمع الحدود الشمالية الصحي خدماته وإمكاناته الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر.وتمثلت الخدمات في مركز المراقبة الصحي الذي يقدم مناظرة جميع الحجاج القادمين من المنفذ فور وصولهم للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية ذات الأهمية التي تخضع للوائح الصحية الدولية، وإحالة الحالات المشتبه بها للمستشفيات المرجعية لاستكمال الفحوصات وتأكيد التشخيص، وتطبيق الاشتراطات الصحية بالنسبة للأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ومن مهام المركز تشديد الرقابة على أعمال صحة البيئة كالرقابة على مصادر المياه بالمنفذ، وأخذ العينات اللازمة لفحصها والتأكد من سلامتها، وتقديم التوعية الصحية للحجاج، وتسجيل بيانات الحجاج والإجراءات الوقائية التي تمت لهم في نظام حصن بلس بمنصة صحة.كما يقدم مركز المراقبة الصحي خدمات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة والحالات الإسعافية من خلال عيادة طبية مجهزة، وتوفير عربة متنقلة حديثة (مقطورة) مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 8 أطباء، وعدد من الممرضين، والخدمات المساندة.وبلغ عدد الكوادر الصحية بمركز المراقبة الصحي والعيادة المتنقلة حوالي 56 فرداً، إضافةً إلى سيارتين إسعاف حديثة ومجهزة لنقل الحالات الإسعافية الطارئة.يُذكر أن سعة مستشفى جديدة عرعر العام تصل إلى 50 سريرًا، وتشمل أسرة تنويم وطوارئ، وأسرة للعناية المركزة مجهزة بالكامل، وغرفة عمليات، و6 عيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، فيما يعمل بالمستشفى أكثر من 100 موظف تختلف تخصصاتهم بين الأطباء والممارسين الصحيين والخدمات المساعدة والمساندة.