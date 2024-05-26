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ياسر نجدي متظاهرون مناهضون للعدوان الإسرائيلي يشيرون بكفوف حمراء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لوزير الخارجية الأمريكي كينت نيشيمورا/ جيتي دخان ورماد ودمار في فوفشانسك بأوكرانيا عقب هجوم روسي جيتي أشخاص يحاولون إزالة حطام منزلهم بعد إعصار قوي، دمَّر بلدة جرينفيلد في ولاية آيوا الأمريكية زاك بويدن هولمز/ شبكة يو إس توداي مشهد جوي، يُظهر حجم الدمار الذي خلفه إعصار مُدمِّر في بلدو جرينفيلد بولاية آيوا الأمريكية سكوت أولسون/ جيتي طائرة تقف على مدرج مغمور بالمياه في أعقاب فيضانات قاتلة في البرازيل أنسيلمو كونها/ فرانس برس المشيعون يحضرون موكب جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة طهران حسين بيريس/ فرانس برس طفلة فلسطينية تحدق في أنقاض منزلها الذي دمَّرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة زين جعفر/ فرانس برس طفلة فلسطينية تحمل قارورتَين خلال بحثها عن الماء وسط أنقاض المنازل في خان يونس بغزة محمد سالم/ رويترز فلسطينيون يحيطون بشاحنات المساعدات؛ للحصول على ما يمكن أن يسد رمقهم عبدالكريم حنا/ أسوشيتد برس مشهد يحبس الأنفاس لإعصار خلف طائرة أثناء عرض جوي في فرنسا توماس أرنو/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: إعصار يُدمِّر بلدة أمريكية.. ومأساة غزة الإنسانية تتواصل

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