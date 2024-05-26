شكرا لقرائتكم اللجنة الأمنية للحج تناقش خطط التكامل بين الجهات لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمدينة جدة، اليوم، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.

ونقل معاليه للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مبينًا أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لأمن وطمأنينة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.