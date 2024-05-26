شكرا لقرائتكم مبادرة طريق مكة تعزز حضور المرأة السعودية دوليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسهمت المرأة السعودية بشكل فعال في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة طريق مكة ، التي تعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن من صالات المبادرة في مطارات دولهم، مما يسهل انتقالهم فور وصولهم إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة بشكل سلس ومنظم.

خدمة الوطن شرف عظيم

وفي جولة لـ”واس” في صالة مبادرة “طريق مكة” بمطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو في إندونيسيا، بيّنت الجندي أول أشواق عبده آل مطهر، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدةً أن خدمة الحاج والمعتمر نهج المملكة العربية السعودية الذي يعمل عليه أبناؤها بصفته واجبًا ينفذونه لتسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.

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مبادرة طريق مكة

وعبرت الجندي أول سماح يوسف هارون عن سعادتها بخدمة الوطن ضمن فريق مبادرة طريق مكة في مطار أديسومارمو، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيرةً إلى أن جميع أفراد فرق العمل فخورون بخدمة ضيوف الرحمن ضمن المبادرة لهذا العام.

كما أوضحت الجندي أول شروق إبراهيم أبو خديجة أن “مبادرة طريق مكة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدة الكاملة لهم في دولهم قبل مغادرتهم إلى المملكة، مؤكدةً التزام جميع أفراد الفريق بتقديم الخدمة بجودة عالية لراحة وسلامة الحجاج.