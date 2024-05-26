شكرا لقرائتكم طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يتيح تحديث حساب متابعات الخليج 365 برقم الهوية للمستفيد الرئيسي إمكانية تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365 أولًا بأول بحسب التغيرات التي تطرأ على حالته أو على حالة أي من التابعين المسجلين في البرنامج حيث يترتب على عدم التحديث خلال المهلة الزمنية المحددة وقف الدعم عن رب الأسرة إن كان التحديث يتعلق به أو وقف الدعم عن التابع في حالة عدم تعديل البيانات الجديدة لتتوافق مع ما هو مسجل في السجلات الحكومية.

مهلة تحديث حساب متابعات الخليج 365

ويتم تحديث البيانات في البرنامج خلال مدة 15 يوم عمل من تاريخ التغيير في البيانات الخاصة بالمستفيدين ويشمل التحديث العديد من البيانات من بينها ما يلي:

قد يهمّك أيضاً

الحالة الاجتماعية في حالة الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج أو الزوجة.

المواليد الجدد المضافون إلى رب الأسرة

خروج أحد التابعين وتسجيله كفرد مستقل

تغير مصادر الدخل الشهري للأسرة بالزيادة أو النقصان وغيرها.

تحديث حساب متابعات الخليج 365 برقم الهوية

يمكن تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365 برقم الهوية من خلال طريقتين رئيسيتين:

1. من خلال بوابة أبشر الإلكترونية:

الخطوات: الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. الضغط على أيقونة “خدمات”. اختيار “ برنامج حساب متابعات الخليج 365 “. النقر على “تحديث البيانات”. إدخال رقم الهوية الوطنية. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. الضغط على “حفظ”.



2. من خلال تطبيق حساب متابعات الخليج 365: