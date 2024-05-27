علاج 12 ألف حاج بالمدينة منذ مطلع ذي القعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى نحو 12,066 حاجا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 1-17 ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم، خلال فترة وجودهم بالمدينة المنورة. وبين تجمع المدينة المنورة الصحي، أن 10,748 حاجا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية. في حين استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفيات 1323 مراجعا من ضيوف الرحمن منذُ مطلع ذي القعدة الجاري. كما أجريت 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية. في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ38 حاجا من جنسيات متعددة، إلى جانب 37 جلسة لغسيل الكلى. أبرز الخدمات للحجاج 10,748 تلقوا خدمات الرعاية الصحية.

1323 مراجعا استقبلتهم أقسام الطوارئ.

31 عملية قسطرة قلبية للحجاج.

38 حاجا أجريت لهم عمليات جراحية.

37 جلسة لغسيل الكلى.

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