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بالفيديو.. مستشارة موارد بشرية تكشف الإجابة المثالية على سؤالي «كم الراتب الذي تتوقعه ووين تشوف نفسك بعد 5 سنوات»

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صحيفة الخليج 365: كشفت مستشارة الموارد البشرية نوف السفياني، عن الإجابة المثالية لسؤال "كم الراتب الذي تتوقعه"، أثناء مقابلات العمل.

راتب شبه إداري

وقالت خلال حديثها عبر قناة : "بعض المرات تكون التوقعات غير منطقية، مثل أحد عنده خبرة سنتين ويريد راتب شبه إداري".

وأضافت: "حتى لو المنظومة وافقت، معطياتك ومخرجاتك لن تغطي التكلفة، وعند مقارنة مخرجاتك أخر العام بمخرجات من يأخذون رواتب مقابلة بخبرات أكبر وإنتاجية أعلى سيظهر الفرق".

الإجابة المثالية

وتابعت: "الإجابة المثالية هي أن الراتب الذي تتوقعه هو الراتب الذي يتناسب مع الوظيفة التي ستُقدم لك، وحسب السلم التجاري للمنظومة الخاصة بالشركة".

وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات

وعن الإجابة المثالية للسؤال "وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات من الآن"، قالت: "دائما أتكلم عن طموحي الخاص، وفين أبغى أكون بعد هذا الوقت وبعض المدراء لا تعجبهم إجابة أنك تريد أن تكون مكانه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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