شكرا لقرائتكم خبر عن طبية مكة تطلق خدمة العلاجات البيولوجية المنزلية” لمرضى التهاب الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز صحة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة، بالتعاون مع قسم العناية الصحية المنزلية بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدمة جديدة لإعطاء “العلاجات البيولوجية المنزلية” لمرضى التهاب الأمعاء.

تأتي هذه الخدمة في إطار التميز في تقديم الخدمات الصحية، وهي موجهة بشكل خاص لمرضى كرونز والقولون التقرحي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذه الخدمة تتميز بتوفير مرونة وراحة أكبر للمرضى، حيث يمكنهم تلقي العلاج في منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الاجتماعية.

كما تساهم في تحسين تخصيص الموارد الصحية، مما يفيد المرضى وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء، وتوفر الخدمة أيضًا بيئة مألوفة للمرضى، وتجنبهم ضغوط المستشفى، مما يعزز من راحتهم النفسية والجسدية.

و أضاف تجمع مكة المكرمة الصحي أن مدينة الملك عبدالله الطبية تعتبر أول منشأة في المملكة والشرق الأوسط تطبق هذه الخدمة لمرضى كرونز والقولون التقرحي، مؤكدة بذلك دورها الريادي في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتقدمة.