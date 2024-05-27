شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يكرم عدد من الطلاب الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم الاثنين، في مقر المحافظة 27 طالبآ وطالبة موهبة استثنائية في مقياس موهبة و(4) طلاب فازو في برنامج "الموهوبون العرب" والطالبتان المشاركات في مسابقة ماليزيا على مستوى المملكة للعام الدراسي 1445هـ، وذلك خلال استقبال سموه لمدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، والطلاب المكرمين.وقال سموه للمتفوقين: "أنتم فخر للوطن والطائف ولي شخصيآ وسعيد ومتشرف بكم وبأولياء الأمور والمنظومة التعليمية"، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات على ما حققوه من إنجاز سبقه العديد من الإنجازات لمحافظة الطائف، ومؤكداً على أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.وثمّن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد الغامدي لسمو محافظ الطائف رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة والإبداع وللطلاب الموهوبين ولبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.