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محافظ الطائف يطلع على إنجازات وخطط "الطائف الخضراء"

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عبدالعزيز العمري - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية الطائف الخضراء اليوم الإثنين، بمقر المحافظة رئيس مجلس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي واعضاء مجلس الإدارة.

أعمال ومنجزات الجمعية

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال الجمعية في ضوء دعم وتوجيهات سموه نحو التكامل مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، حيث عملت الجمعية نحو التكامل مع كافه الشركاء لتحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء وذلك من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها من خلال المحاور الاستراتيجية للجمعية، وهي الطاقة والبيئة والغذاء والمياه. وتهدف من خلالها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة الخضراء وتكثيف التشجير وحماية البيئة والحد من هدر الغذاء وترشيد استهلاك المياه.

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كما تم خلال اللقاء استعراض منجزات الجمعية في عام 2023 حيث نفذت 6 برامج وفقا لخطتها التشغيلية وتشجير موقعين بجامعه الطائف وتشجير 1050 شجرة بالمدينة الكشفية بالمحافظة ومبادره تطوير وادي العرج كما اقامت عدد من المناشط التوعية ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع المركز الوطني للغطاء النباتي واقامت العديد من الفعاليات التطوعية

حج بلا بلاستيك

وخلال اللقاء تم استعراض مبادرة الجمعية حج بلا بلاستيك وخطتها التشغيلية، والتي تعمل الجمعيه بالتعاون مع الشركاء على تنفيذها في المشاعر المقدسه خلال موسم الحج.وثمن سموه جهود الجمعيه متطلعآ لمشاركة فاعلة مع القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة والقطاع الغير ربحي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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