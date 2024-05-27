شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف يطلع على إنجازات وخطط "الطائف الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف الرئيس الفخري لجمعية الطائف الخضراء اليوم الإثنين، بمقر المحافظة رئيس مجلس جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد العتيبي واعضاء مجلس الإدارة.
كما تم خلال اللقاء استعراض منجزات الجمعية في عام 2023 حيث نفذت 6 برامج وفقا لخطتها التشغيلية وتشجير موقعين بجامعه الطائف وتشجير 1050 شجرة بالمدينة الكشفية بالمحافظة ومبادره تطوير وادي العرج كما اقامت عدد من المناشط التوعية ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع المركز الوطني للغطاء النباتي واقامت العديد من الفعاليات التطوعية
أعمال ومنجزات الجمعيةوتم خلال اللقاء استعراض أعمال الجمعية في ضوء دعم وتوجيهات سموه نحو التكامل مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، حيث عملت الجمعية نحو التكامل مع كافه الشركاء لتحويل محافظة الطائف إلى محافظة تطبق أسس ومبادئ المدن الخضراء وذلك من خلال دعم وتنفيذ برامج ومبادرات للاستدامة البيئية وتطوير وعي ومشاركة مجتمعية إيجابية باتجاهها من خلال المحاور الاستراتيجية للجمعية، وهي الطاقة والبيئة والغذاء والمياه. وتهدف من خلالها إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وتكثيف التشجير وحماية البيئة والحد من هدر الغذاء وترشيد استهلاك المياه.
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