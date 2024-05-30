شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مدرسة.. أكثر من مليون طالب وطالبة في ختام اختبارات "نافس" والان نبدء بالتفاصيل

اختبارات "نافس"

قياس الأداء التعليمي للطلبة في السعودية

التحصيل العلمي والممارسات التعليمية

التعرّف على مستوى تعلّم الطلاب وتحصيلهم

مدارس السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اختتام تطبيق الاختبارات الوطنية "نافس".ونفّذتها بالشراكة مع وزارة التعليم للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.اختبارات "نافس" أقيمت لهذا العام خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو 2024م؛ بمشاركة أكثر من مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة.واستهدفت الاختبارات مجالي القراءة والرياضيات في الصف الثالث الابتدائي، ومجالات الرياضيات والقراءة والعلوم في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.كما طُبقت الاختبارات على جميع الطلبة في الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس المملكة، وعلى جميع طلبة الصف الثالث الابتدائي، في عينة من مدارس المرحلة الابتدائية.والاختبار يهدف إلى قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.وتكتسب هذه الاختبارات التي قُدم خلالها 39 نموذج اختبار وشارك فيها أكثر من 8 آلاف مراقب، أهمية عالية؛ إذ توظَف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي "مجال نواتج التعلم"،وتربط بتقويم أداء المدرسة مع مقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.ويمكن من خلالها التعرّف على مستوى تعلّم الطلاب وتحصيلهم في القراءة، والعلوم، والرياضيات، وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك.وصاحب تطبيق الاختبار مجموعة من الاستبانات المصممة علميًّا؛ بغرض إتاحة معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل العلمي والممارسات التعليمية.هذا وتمثلت في استبانة الطالب التي تأتي مع نموذج الاختبار، وتجاوز عددها أكثر من مليون استبانة، كما استهدف أكثر من مليون ولي أمر للمشاركة في استبانات رقمية، أرسلت لهم من خلال رسائل نصية.واستهدفت الاستبانات أيضًا مديري المدارس المشاركة في الاختبارات، التي تجاوز عددها 20 ألف مدرسة، كما استُهدف معلمو القراءة والرياضيات والعلوم، وبلغ عددهم أكثر من 59 ألفاً.وتكتسب هذه الاختبارات أهمية عالية؛ إذ توظَف نتائجها لقياس أهم مجالات تقويم الأداء المدرسي -وهو مجال نواتج التعلم- وتربط بتقويم أداء المدرسة مع مقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية.كما يمكن من خلالها التعرّف على مستوى تعلّم الطلاب وتحصيلهم في القراءة، والعلوم، والرياضيات، وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية.وتُنفذ وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.ويصدر -بناءً على هذه الاختبارات- عددٌ من التقارير العلمية التفصيلية على المستوى الوطني، وعلى مستوى إدارات ومكاتب التعليم، وعلى مستوى المدارس.كما تصدر بطاقة أداء لكل مدرسة ولكل مكتب وإدارة تعليم، توضح مستوى أداء الطلبة في كل منها، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، وتشمل البطاقات مقارنة مع الأداء على مستوى المملكة، وعلى مستوى مكاتب وإدارات التعليم والمدارس.وتُنشر بطاقات الأداء على منصة تميز الرقمية، كما تزود هذه البيانات والتقارير صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة، تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.ويأتي هذا لتحسين جودة عمليات التعليم في المدرسة والتحصيل التعليمي للطلبة، والمساعدة في رصد مستوى التقّدم والتغيير على المستويات كافة.