شكرا لقرائتكم خبر المملكة في المركز 41 بمؤشر تنمية السفر والسياحة 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز 41 عالميا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، والذي شمل 119 دولة حول العالم.

ويقيس التصنيف العام لمؤشر تنمية السفر والسياحة مجموعة العوامل والسياسات التي تتيح التنمية المستدامة والمرنة لقطاع السياحة والسفر، والذي يساهم بدوره في تنمية البلد ويقيس أيضا مقدار التطور الحالي في قطاع السفر والسياحة مقارنة بالوضع في 2019.

الدول التي تصدرت المراكز الأولى كانت على الترتيب أمريكا، إسبانيا، اليابان، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، إيطاليا وسويسرا.

أما الدول التي حصلت على الترتيب الأخير بين 119 دولة فكانت مالي، سيراليون، الكاميرون، أنجولا وملاوي.

وبحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن منطقة الشرق الأوسط حققت أعلى معدل تعاف لقطاع السفر والسياحة بعد جائحة كورونا بارتفاع 20% عن 2019.

العوامل التي أستند عليها التقييم هي بيئة الأعمال، السلامة والأمن، الصحة، الموارد البشرية وتوفر اليد العاملة، جاهزية قطاع التكنولوجيا والاتصالات، أولوية قطاع السفر والسياحة، الانفتاح على استقبال السائحين، التنافسية، البنية التحتية للنقل الجوي، البنية التحتية للنقل البري والبحري، البنية التحتية لخدمات السائحين، الموارد الطبيعية، الموارد الثقافية، والاستدامة البيئية.

مؤشر تطور قطاع السياحة والسفر:

1 - أمريكا

2 - إسبانيا

3 - اليابان

4 - فرنسا

5 - أستراليا

6 - ألمانيا

7 - المملكة المتحدة

8 - الصين

9 - إيطاليا

10 - سويسرا

11 - كندا

12 - البرتغال

13 - سنغافورة

14 - كوريا الجنوبية

15 - النمسا

16 - هولندا

17 - الدنمارك

18 - الإمارات العربية

19 - السويد

20 - فنلندا

21 - اليونان

22 - إندونيسيا

23 - بلجيكا

24 - أيرلندا

25 - نيوزلندا

26 - البرازيل

27 - بولندا

28 - لكسمبورغ

29 - تركيا

30 - قبرص

31 - تشيلي

32 - أيسلندا

33 - التشيك

34 - مالطا

35 - ماليزيا

36 - إستونيا

37 - هنغاريا

38 - المكسيك

39 - الهند

40 - بلغاريا

41 - السعودية

42 - سلوفينا

43 - رومانيا

44 - ليتوانيا

45 - جورجيا

46 - كرواتيا

47 - تايلاند

48 - إسرائيل

49 - الأرجنتين

50 - كولومبيا

المصدر: مؤشر السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي