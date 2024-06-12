رسالة الحرمين.. 50 لغة عالمية لترجمة خطبة عرفة

من 7 أيام مشيًا على الأقدام إلى ساعتين بالطائرة.. قصة تطور رحلة الحج في #المملكة #اليوم | #موسم_الحج | #حج_1445هـ | #الحج | #يسر_وطمأنينة للمزيد: https://t.co/WUzPKJdCBK pic.twitter.com/XYjvXSAHwG

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع