شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تضع خطة استثنائية للاستفادة من الخطب المتتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة تشغيلية استثنائية للاستعداد لـ3 خطب متتالية وهي: خطبة "الجمعة" في يوم التروية، وخطبة "يوم عرفة"، وخطبة "عيد الأضحى"، التي تأتي متوالية في موسم حج هذا العام.

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة الدينية وبما تضطلع من دور مهم في إبلاغ رسالة الإسلام الحق من قلب الحرمين، أولت هذا الحدث اهتمامًا خاصًا، وشكّلت لجنة مستقلة لإعداد خطة معيارية خاصة لرسم الخطوط العريضة للاستفادة القصوى من مخرجات الخطب الثلاثة، لإثراء ضيوف الرحمن وزائري الحرمين الشريفين دينيًا، وإيصال رسالتهما عالميًا، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وقاصديهما، وسبل توظيفها للأحداث الدينية لخدمة الإنسانية وإرساء الوسطية والاعتدال في العالم، واقتدارها وريادتها في إدارة المهمات والمناسبات.



3 خطب متتالية

على مدى 3 أيام متتاليات تبدأ أولى الخطب الثلاثة اليوم الجمعة الموافق الثامن من ذي الحجة شهر ضيوف الرحمن، تلك الأيام المباركات، التي تحمل جميعها مناسبات لأعياد المسلمين وتجمعاتهم المميزة في أرض مكة الشريفة.

ووسط جموع ضيوف الرحمن الحاشدة المنيرة ودعاء لا ينقطع، تأتي خطبة الجمعة اليوم من بيت الله الحرام، وهي الأولى من بين 3 خطب متتالية سيشهدها هذا الشهر الكريم، شهر حج بيت الله الحرام.

اليومان المتتاليان لمناسبة المسلمين الأسبوعية يوم الجمعة، يأتي أيضًا مناسبتان فريدتان من نوعهما، يوافقان يوم السبت 9 من ذي الحجة، بخطبة وقفة عرفات، ويوم الأحد الموافق 10 ذي الحجة بخطبة عيد الأضحى المبارك.