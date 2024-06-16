شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة ضمن قوات أمن الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، قوات الأمن الخاصة المشاركة ضمن قوات أمن الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر القوات بمكة المكرمة.والتقى سموه خلال الزيارة بقادة القوات، واستمع لشرح عن استعدادات القوات لتنفيذ المهام المناطة بها.رافق سموه، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ونائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن عبدالله البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام المباحث العامة أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.