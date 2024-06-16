السعودية | رئيس الشؤون الدينية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ولعموم الشعب السعودي والأمة الإسلامية.

وسأل معاليه المولى -عزّ وجلّ- أن يعيده على الجميع والأمة الإسلامية ترفل في ثوب الأمن والازدهار.

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