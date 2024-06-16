السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة ضمن قوات أمن الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

والتقى سموه خلال الزيارة بقادة القوات، واستمع لشرح عن استعدادات القوات لتنفيذ المهام المناطة بها.

رافق سموه، معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن عبدالله البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

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