شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلام" تختتم مبادرة "ملتقى إعلام الحج" بحضور تجاوز 2000 زائر وإعلامي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الإعلام، مساء أمس الأحد، النسخة الأولى من مبادرة "ملتقى إعلام الحج"، التي أقيمت في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 إلى 10 ذي الحجة 1445هـ ، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وبلغ زوار الملتقى أكثر من 2000 إعلامي وصحفي وزائر، من بينهم أصحاب المعالي الوزراء، ومديرو الاتصال والإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة. وقد استفاد من خدمات المتلقى الإعلامية والتقنية أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.
كما استفاد من منصة المركز الإعلامي الافتراضي VPC، أكثر من 1450 إعلاميًا مسجلًا من مختلف دول العالم. وبلغت الملفات المرفوعة أكثر من 2920، كما وصل إجمالي الأخبار المنشورة على المنصة أكثر من 1005 تغطيات إخبارية.
وبلغ زوار الملتقى أكثر من 2000 إعلامي وصحفي وزائر، من بينهم أصحاب المعالي الوزراء، ومديرو الاتصال والإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة. وقد استفاد من خدمات المتلقى الإعلامية والتقنية أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.
مشاركات معرض "نافذة التحول"وشاركت في معرض الملتقى "نافذة التحوُّل" أكثر من (15) جهة حكومية وخاصة، موزعة على (11) منطقة، على مساحة تقدر بـ 6 آلاف متر مربع بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات التابع لغرفة مكة المكرمة "الشريك المستضيف للملتقى".
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