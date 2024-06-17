شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلام" تختتم مبادرة "ملتقى إعلام الحج" بحضور تجاوز 2000 زائر وإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

مشاركات معرض "نافذة التحول"

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تغطية مباشرة طوال أيام الملتقى

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الإعلام، مساء أمس الأحد، النسخة الأولى من مبادرة "ملتقى إعلام الحج"، التي أقيمت في مكة المكرمة، خلال الفترة من 4 إلى 10 ذي الحجة 1445هـ ، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وبلغ زوار الملتقى أكثر من 2000 إعلامي وصحفي وزائر، من بينهم أصحاب المعالي الوزراء، ومديرو الاتصال والإعلام في القطاعات الحكومية والخاصة. وقد استفاد من خدمات المتلقى الإعلامية والتقنية أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وعربية ودولية.وشاركت في معرض الملتقى "نافذة التحوُّل" أكثر من (15) جهة حكومية وخاصة، موزعة على (11) منطقة، على مساحة تقدر بـ 6 آلاف متر مربع بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات التابع لغرفة مكة المكرمة "الشريك المستضيف للملتقى".كما استفاد من منصة المركز الإعلامي الافتراضي VPC، أكثر من 1450 إعلاميًا مسجلًا من مختلف دول العالم. وبلغت الملفات المرفوعة أكثر من 2920، كما وصل إجمالي الأخبار المنشورة على المنصة أكثر من 1005 تغطيات إخبارية.وحظي الملتقى طوال أيامه ببث مباشر ومسجل من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، التي قدّمت تغطيات متنوعة من مقر الملتقى بوجود المساحات المخصصة، وعربات النقل المباشر وأستديوهات البث للقيام بتغطيتها على الوجه المطلوب. وشهد الملتقى خلال أيامه الثلاثة الماضية عقد المؤتمر الصحفي اليومي لحج 1445هـ، الذي شارك فيه كل من: المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، والمتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية. وأسهم الملتقى الذي أقيم ضمن فعاليات عام التحوُّل الإعلامي لوزارة الإعلام، في توفير عدد من التقنيات الحديثة في مجال الاتصال والإعلام، لتحقيق مزيد من الابتكار في التغطيات الإعلامية المحلية والدولية المواكبة لموسم الحج.