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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو وكالات الأنباء الدولية يزورون المسجد النبوي ومعالم المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضمن مشروع هيئة وكالة الأنباء السعودية في إقامة شراكات إعلامية مع كبرى وكالات الأنباء الدولية والإسلامية لتغطية أعمال حج 1445،
زار ممثلو الوكالات، اليوم، عقب وصولهم المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع، المسجد النبوي وعددًا من المعالم التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.
وشمل برنامج الزيارة، متحف السيرة النبوية، واطلعوا فيه على أجنحة المعرض المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمالياتها، وبانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها حتى العهد السعودي، بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة، إضافةً إلى محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية، وجهود المملكة في خدمة القرآن والسنة، والحرمين الشريفين.
زار ممثلو الوكالات، اليوم، عقب وصولهم المدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع، المسجد النبوي وعددًا من المعالم التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.
وشمل برنامج الزيارة، متحف السيرة النبوية، واطلعوا فيه على أجنحة المعرض المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمالياتها، وبانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها حتى العهد السعودي، بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة، إضافةً إلى محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية، وجهود المملكة في خدمة القرآن والسنة، والحرمين الشريفين.
معمار المسجد النبوي
وزار ممثلو الوكالات معرض عمارة المسجد النبوي، وتعرّف خلالها على أقسامه التي تبرز الجوانب المعمارية للمسجد النبوي، وما يشتمل عليه المعرض من تقنيات حديثة، وشاشات تفاعلية تتحدث عن العمارة، والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، إضافةً لمركز الأفلام التلفزيونية، وقاعة العروض السينمائية التي تروي قصة عمارة المسجد النبوي.
وشاهدوا القاعة الخاصة للمقتنيات الثمينة، التي تتضمن عددًا من أندر مقتنيات الحرمين الشريفين، والقطع الأثرية القديمة المحفوظة، إضافةً إلى معالم المسجد النبوي، ومنها المنبر، والمحراب، والقباب، والمظلات، والأبواب، والأذان، والمؤذنين، والمآذن، والمنارات. واختتم ممثلو وكالات الأنباء الإسلامية زيارتهم بالتجول بجادة قباء للتعرّف على المعالم التاريخية ومنها، مسجد الغمامة، ومسجد أبو بكر، ومسجد علي بن أبي طالب، وقلعة قباء، ومسجد الجمعة، ومسجد قباء.