ممثلو وكالات الأنباء الدولية يزورون المسجد النبوي ومعالم المدينة المنورة

وزار ممثلو الوكالات معرض عمارة المسجد النبوي، وتعرّف خلالها على أقسامه التي تبرز الجوانب المعمارية للمسجد النبوي، وما يشتمل عليه المعرض من تقنيات حديثة، وشاشات تفاعلية تتحدث عن العمارة، والمعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، إضافةً لمركز الأفلام التلفزيونية، وقاعة العروض السينمائية التي تروي قصة عمارة المسجد النبوي.وشاهدوا القاعة الخاصة للمقتنيات الثمينة، التي تتضمن عددًا من أندر مقتنيات الحرمين الشريفين، والقطع الأثرية القديمة المحفوظة، إضافةً إلى معالم المسجد النبوي، ومنها المنبر، والمحراب، والقباب، والمظلات، والأبواب، والأذان، والمؤذنين، والمآذن، والمنارات. واختتم ممثلو وكالات الأنباء الإسلامية زيارتهم بالتجول بجادة قباء للتعرّف على المعالم التاريخية ومنها، مسجد الغمامة، ومسجد أبو بكر، ومسجد علي بن أبي طالب، وقلعة قباء، ومسجد الجمعة، ومسجد قباء.