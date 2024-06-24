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المملكة وألبانيا تستعرضان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز أوجه التعاون

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واس - تيرانا  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في العاصمة الألبانية اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما.
جاء هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى جمهورية ألبانيا على رأس وفد من المجلس.

نهضة كبيرة في

ونوه رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيداً بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية التي كان لها كبير الأثر على المنطقة والعالم أجمع.
وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، فيما نوه بعلاقات الصداقة بين البلدين.
زيارة رئيس مجلس الشورى إلى ألبانيا - مجلس الشورى
زيارة رئيس مجلس الشورى إلى ألبانيا - مجلس الشورى

العلاقات بين السعودية وألبانيا

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين, وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, أعضاء المجلس إبراهيم بن محمد المفلح, والدكتور سعود بن ليلي الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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