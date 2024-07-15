شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وتساقط للبرد في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر، من أمطار غزيرة متوقعة على منطقة الباحة.

وقال إن الحالة المتوقعة تبدأ من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً، موضحًا أنها ستكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الأماكن المتأثرة بالأمطار تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.



طقس اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، والطريق الواصل من مكة المكرمة الى جازان.