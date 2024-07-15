شكرا لقرائتكم خبر عن الأحدث عالميًا.. نجاح أول زراعة حلقة قرنية طبيعية لعشريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي مختص في طب وجراحة العيون بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، من إجراء عملية رائدة لزراعة حلقة قرنية طبيعية، ما أدى إلى إنهاء معاناة شاب عشريني من مرض القرنية المخروطية.

ووفقاً للتفاصيل التي أعلنها تجمع المدينة المنورة الصحي، فقد قدم المريض إلى المستشفى الرئيسي وهو يعاني ضعف نظر شديدًا نتيجة إصابته بمرض القرنية المخروطية، وعدم تقبل قرنية العين زراعة حلقات صناعية، فقرر الفريق الطبي المختص في زراعة القرنية والماء الأبيض وعمليات تصحيح الإبصار، إجراء زراعة حلقات قرنية طبيعية (Keranatural CAIRS).

وتكللت العملية بالنجاح، وتحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ. العملية الأحدث عالميًا وتعد هذه العملية الأحدث على مستوى العالم في علاج القرنيات المخروطية التي لم تصل إلى مرحلة الحاجة لزراعة قرنية كاملة، إذ تمتاز الحلقات الطبيعية بنسبة أمان عالية مقارنة بالحلقات الصناعية، وتبقى مدى الحياة.

هذا النجاح يعزز من مكانة مدينة الملك سلمان الطبية كواحدة من المراكز الرائدة في تقديم أحدث العلاجات الطبية في مجال طب العيون.