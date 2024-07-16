بدء القبول لزمالات طب الأسنان بجامعة أم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت عمادة الدراسات العليا والبحوث بجامعة أم القرى أمس في استقبال طلبات القبول على برامج الزمالات الطبية في كلية طب الأسنان للعام الجامعي 1446 هـ، والمتمثلة في برنامج الزمالة الطبية في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين بقسم وقاية الأسنان، وكذلك برنامج الزمالة الطبية في تخصص طب الفم بقسم علوم الفم الأساسية والسريرية، إضافة إلى برنامج الزمالة الطبية في تخصص علاج عصب وجذور الأسنان بقسم العلاج التحفظي. وأوضحت العمادة أن شروط القبول على البرامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان بتقدير لايقل عن جيد جدا من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وكذلك أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إكمال تدريب سنة الامتياز، والحصول على درجة الحد الأدنى في اختبار اللغة الإنجليزية، ويستثنى من شرط اللغة الإنجليزية المتقدمين الحاصلين على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة الرسمية هي اللغة الإنجليزية، على أن تكون اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة ودرجات الحد الأدنى لها كمايلي: درجة 61 في اختبار TOEFL IBT درجة 6 في اختبار IELTS درجة 83 في اختبار STEP.

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