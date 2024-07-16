شكرا لقرائتكم السعودية تسجل رقمًا قياسيًّا في حركة الطيران الداخلية والخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تقدم ملحوظ في أداء الحركة الجوية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024.

نمو حركة الطيران في المملكة

ونتيجة للإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال إستراتيجية الطيران السعودي، شهدت المملكة ارتفاعًا في عدد الركاب بنسبة 17 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 62 مليونًا، وزيادة الرحلات الجوية بنسبة 12 في المائة إلى 446 ألفًا، وهو أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، بحسب موقع timesaerospace المختص بالسياحة والسفر.

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وقادت شركات الطيران منخفضة التكلفة هذا النمو، حيث سجلت نموًّا بنسبة 38% على الخطوط الجوية السعودية ونموًّا بنسبة 22% على الخطوط المحلية.

نمو تاريخي للشحن الجوي

وحقق الشحن الجوي نموًّا تاريخيًّا خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع بنسبة 41% ليصل إلى 606 آلاف طن. بالإضافة إلى ذلك، توسع الاتصال الجوي في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 163 وجهة، بزيادة قدرها 23٪ عن عام 2023.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: إن النمو المستمر للمملكة العربية السعودية في أداء الحركة الجوية هو نتيجة للرؤية الإستراتيجية التي تنعكس في إستراتيجية الطيران السعودي، مما يضع المملكة في موقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط.

أعداد قياسية من المسافرين

أصبحت المملكة العربية السعودية الآن أكثر اتصالًا بالعالم من أي وقت مضى، حيث سجلت أعدادًا قياسية من المسافرين والرحلات الجوية والشحن الجوي والاتصال خلال النصف الأول من عام 2024.

تعمل المملكة العربية السعودية على خلق فرص غير مسبوقة للطيران العالمي والقطاع الخاص. وتعد منطقة عسير مثالًا ساطعًا على دور الطيران في تمكين السياحة والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة، حيث تقدمت أكثر من 100 شركة بعروض للمشاركة في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمطار أبها لتوسيع الطاقة الاستيعابية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر.