مولودية بو سالم يضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق مولودية بوسالم التونسي تأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بعد أن تغلب على نظيره ‏فريق السجون الكيني بنتيجة 3 -0‏‎.‎

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب الفريق التونسي، الذي ‏تميز بقوة الإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة والدفاع القوي، لينجح حامل اللقب في التأهل إلى المباراة النهائية‎.‎

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تقدم مولودية بوسالم في الشوط الأول بنتيجة 25 - 15، وواصل حامل اللقب تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25 - 13، ويحسم ‏الفريق التونسي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-22 ويتأهل رسميًّا إلى نهائي بطولة إفريقيا ليواجه الأهلي‎.