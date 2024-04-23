لاعب وداد تلمسان الجزائري يُثني على تنظيم الأهلي لبطولة افريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال عادل قادري، لاعب فريق وداد تلمسان الجزائري، إن الفريق واجه صعوبة في الفوز في مباراة اليوم على فريق العدالة الكيني، التي امتدت أشواطها حتى الشوط الخامس،على تحديد المراكز من 9 إلى 12 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، وهو ما أثر على المجهود البدني للفريق ولكن عزيمة اللاعبين نجحت في حسم الفوز بالمباراة.



وأضاف أن الفريق لم يقدم أفضل ما لديه خلال هذه البطولة، وكان يسعى للتواجد في المربع الذهبي ولكن ضعف التحضيرات لم تساعد الفريق على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وأشار قادري إلى أن فريق الأهلي يعد الأفضل من بين الفرق المشاركة، وهو الأقرب للتتويج باللقب؛ بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرات والمستويات الفنية المتميزة.

ووجه لاعب الفريق الجزائري الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الجيد للبطولة، وعدم وجود أي عقبات أمام الفريق وتلبية كل احتياجات البعثة وسهولة الانتقال بين مقر الإقامة وملاعب التدريب والمباريات