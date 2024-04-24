بشير التابعي: الأهلي قادر علي حسم لقاء مازيمبي من الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الأهلي قادر علي حسم لقاء مازيمبي من الشوط الأول في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة: "الأهلي قادر علي حسم لقاء مازيمبي الكونغولي من الشوط الأول، وعودة المصابين للفريق دعم قوي وميزة جيدة لأي مدير فني".

وأضاف: "من الصعب حاليا جلوس مصطفى شوبير على دكة البدلاء في ظل عودة محمد الشناوي، الأفضل استمرار شوبير أساسيا خلال المرحلة المقبلة، وحدة المنافسة بالتأكيد سترتفع في وجود الحارسين".

وتابع: " طالما أردت صناعة مركز قوي لابد من وجود منافسة وفعلها الأهلي سابقا في وجود الحضري ونادر السيد ".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.