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"عاش في ظل فيرمينو".. لاعب منتخب السعودية السابق يعلق على أهمية صلاح مع ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يرى لاعب أهلي جدة ومنتخب السابق حسين عبد الغني، أن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأول، كان أكثر أهمية من محمد صلاح وساديو ماني في الإنجليزي.

وقال عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "دورينا" السعودي: "عاش صلاح وماني في ظل فيرمينو، أريد القول إن اللاعب البرازيلي نجح في الربط بينهما أثناء وجوده في ليفربول".

وأضاف: "رغم أن فيرمينو مهاجم لكنه لم يكن يحسد زملاءه، ولم يكن إحراز الأهداف هو هدفه الأول، ولكن الاستمتاع بالصناعة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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