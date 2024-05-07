ثنائي أرسنال يقترب من الدوري السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ثنائي فريق أرسنال الإنجليزي يحظيان باهتمام كثير من أندية الدوري السعودي للتعاقد معهما في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة «إكسبريس»، فإن الثنائي البرازيلي جابريل جيسوس والغاني توماس بارتي يحظيان باهتمام من أندية سعودية عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال قد يتجه إلى تسويق اللاعبين لأندية الدوري السعودي، لتحقيق أكبر استفادة مادية وراء بيعهما الصيف المقبل.

ورغم أن عقد جيسوس مع أرسنال ينتهي في يونيو 2027، إلا أن أرسنال منفتح على بيعه بسبب كثرة الإصابات التي أبعدته عن مباريات عدة مع الجانرز هذا الموسم.

بينما يرتبط النجم الغاني بعقد مع أرسنال ينتهي في يونيو 2025، لذلك أصبح النادي منفتحا على بيعه، تجنبا لرحيله في العام المقبل مجانا.

يشار إلى المدير الرياضي لنادي أرسنال، إيدو جاسبار، ومساعده جيسون أيتو، زارا المملكة الأسبوع الماضي، وصفت بأنها رحلة لقاء وترحيب، وفقا لموقع «ذا أتليتيك»، وركز اللقاء على التعرف على مسؤولي الدوري السعودي لمناقشة اللاعبين والصفقات المحتملة، وربط الإعلام الإنجليزي لاعب أرسنال توماس بارتي بالانتقال إلى الدوري السعودي.

توماس بارتي مع أرسنال

لعب 91 مباراة في جميع المسابقات.

سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

لم يحقق خلالها إلى الآن أي لقب.

جابريل جيسوس مع أرسنال