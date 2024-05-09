طارق السيد: الكونفدرالية مهمة للزمالك..وهذه نصيحتي لـ جوميز أمام نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الجماهير البيضاء تنتظر الحصول على بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "لابد أن يعود الزمالك بنتيجة إيجابية من المغرب، والكونفدرالية مهمة جدا من أجل زيادة المعنويات والثقة".

وأضاف: "يجب أن يكون التفكير لدى الجهاز الفني بالحصول على البطولة أى كانت الغيابات وأى 11 لاعب يمثلون الزمالك قادرين على تحقيق آمال الجماهير".

وتابع: "الزمالك مر بنفس الظروف قبل 24 عاما في كأس الكؤوس واستطعنا العودة بالكأس من ياوندي".

وواصل تصريحاته: "يجب على جوميز أن يكون تفكيره أيضا بعدم استقبال أهداف وغلق المساحات على الفريق المغربي، وأى فريق في العالم إذا كان يستطيع الدفاع فسيفوز بالتأكيد".