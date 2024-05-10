الإسماعيلي: لا ننظر لتفادي الهبوط.. ونعمل على تصحيح الأخطاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على المسئولين أن يقوموا بتأخير مواعيد المباريات، في ظل درجات الحرارة المرتفعة حاليًا".

وأضاف: "الفوز على الداخلية نتيجة مهمة، أداء جيد من الفريق، نحاول إسعاد الجماهير، فهم عصب الفريق، وإن شاء الله نواصل الانتصارات في الفترة القادمة".

وتابع: "نقدم أداء جيد بشكل تدريجي، ونقدم الحد الأدني من الأداء وهو حد جيد، اللاعبون قدموا مباراة قوية بعد الأهلي، وتعاملنا معهم نفسيًا بعدها، وواصلنا معسكرنا في الإسكندرية بعدها".

وأكمل: "فريق الداخلية كان يخوض مباراة الإسماعيلي وهي الأمل الأخير له، صحيح أن يتبقى له عدة مباريات، لكن مباراته أمامنا كانت مهمة للغاية بالنسبة له".

وواصل: "لدينا مباراة طلائع الجيش وهي مواجهة صعبة، وجميع المواجهات صعبة، فالمستويات متقاربة بين جميع الفريق، ولا توجد مباراة سهلة، فجميع الفرق لديها قوام جيد من اللاعبين".

واستطرد: "لدينا بعض الأخطاء التي نحاول تصحيحها في الفترة القادمة.. الانسجام يزداد بين اللاعبين، وهناك تطور في الأداء، لكننا نواصل تحسين المستوى.. التسديد من خارج منطقة الجزاء؟ نعم، نطالب اللاعبين بالتسديد من الخارج، وإيهاب جلال شدد على اللاعبين في المحاضرة بذلك".

وتابع: "أتشرف بتواجدي مع عماد سليمان، صاحب التاريخ الكبير، والذي لديه وقار كبير، ومع ذلك يحتفل بقوة بالأهداف، وهذا دليل على انتماؤه لنادي الإسماعيلي".

وأتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: "من المبكر الحديث عن الاستمرار في الدوري، لأننا ننظر على الحصول على مركز جيد في الدوري، ولكن بشكل تدريجي أولًا".