تشكيل مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيله الرسمي لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن فيوتشر ضد البنك الأهلي بالدوري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، احمد كباكا، محمد صادق ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، علي ياسر، باسم علي

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع ال٢٢ من دوري نايل.