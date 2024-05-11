موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نادي أستون فيلا، في المباراة التي ستقام في العاشرة مساء يوم الإثنين القادم 13 مايو، ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز .
يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 78 نقطة، بينما حل فريق أستون فيلا في المركز الرابع من جدول البريميرليج بـ 67 نقطة.
وتأتي تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب بهذا الشكل:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: روبيرتسون، كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.
في خط الوسط: إليوت، ماك أليستر، إندو.
وفي خط الهجوم: لويس دياز، جاكبو، محمد صلاح.
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ويمكنك مشاهدة المباراة عند بدء إذاعة اللقاء عبر قناة بين BeIN Sports 1.