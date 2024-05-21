شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هانى يحصد جائزة رجل مباراة سيراميكا والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد هاني لاعب فريق سيراميكا جائزة رجل مباراة فريقه ضد البنك الأهلي والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة.

وفاز سيراميكا على نظيره البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز



سجل هدف المباراة محمود الجزار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 34 ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطة 22 في المركز 14 .