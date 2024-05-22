شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة الترسانة والحدود وسلامة لسبورتنج والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام عن إسناد مباراة الترسانة وحرس الحدود في اللقاء المقرر له غدًا الأربعاء في الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة لدوري النيل، إلى الحكم الدولي محمود البنا، يعاونه محمد محمود لطفي وهشام الدسوقي ومحمود وفا.

بينما يدير الحكم محمد سلامة مباراة سبورتنج ومنتخب السويس، ويعاونه سمير جمال وهاني خيري ومحمد العتباني.

وتنطلق مباريات الدورة الرباعية اليوم على أن تختتم 26 يونيو، حيث تنص لائحة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2024-25 أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وهو ما نجح فيه بتروجت وغزل المحلة، أما البطاقة الثالثة فيتصارع عليها صاحب المركز الثالث وهو حرس الحدود مع 3 أندية متأهلة من دوري الدرجة الثانية "ب" وهى: "الترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس".